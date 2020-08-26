البحرين تؤكد ضرورة قيام دولة فلسطينية لتحقيق السلام

أكّد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في المنامة، أمس، التزام بلاده بمبادرة السلام العربية التي تنصّ على قيام دولة فلسطينية مستقلة مقابل تطبيع العلاقات.

وأشاد الملك حمد بن عيسى في الوقت نفسه بجهود الولايات المتحدة من أجل إحلال السلام في المنطقة ومواجهة «التدخلات الإيرانية».

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن الملك تشديده خلال الاجتماع على «أهمية تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقًا لحل الدولتين الذي يحقق السلام العادل والشامل والمؤدي الى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية».

وكان بومبيو زار السودان قبل البحرين، وأبلغته الحكومة السودانية أنها «لا تملك تفويضا» لاتخاذ قرار في شأن التطبيع مع إسرائيل، كونها حكومة تدير مرحلة انتقالية يفترض أن تنتهي عام 2022 بانتخابات تنتج عنها حكومة يمكن أن تنظر في الموضوع. وقال بومبيو في تغريدة على حسابه على «تويتر» إنه ناقش مع ملك البحرين وولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة «أهمية بناء السلام والاستقرار الإقليميين، بما في ذلك أهمية وحدة الخليج ومواجهة النفوذ الإيراني المسيء في المنطقة».

دور محوري

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نقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية عن الملك إشادته «بالدور المحوري الذي تضطلع به الإدارة الأمريكية وجهودها الدؤوبة لدفع عملية السلام وإحلال الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ومواجهة التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة»، مؤكدًا «دعم مملكة البحرين ومساندتها لهذه الجهود».

زيارة أبو ظبي

التقى بومبيو لدى وصوله إلى أبوظبي قادما من البحرين، أمس، نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان وبحث معهما «الوحدة الخليجية» بحسب بيان أمريكي.

واستغرقت زيارته للإمارات أقل من ساعتين وعاد بعدها للبحرين، علما أنّ وجهته المقبلة غير معروفة.