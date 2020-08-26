10 إصابات بفيروس كورونا وحالتي وفاة في قطاع غزة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ 47 دقيقة

سجلت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس بقطاع غزة ، الأبعاء، 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالتي وفاة.

وكشفت الوزارة أن حالتي الوفاة بسبب كورونا لمسنيين تجاوزا الـ”60 عاما” .

وبذلك يرتفع عدد الإصابات المكتشفة خارج مراكز الحجر الصحي داخل القطاع إلى 14 إصابة، وحالة وفاة، بالإضافة إلى 110 داخل مراكز الحجر.

وترفع الإصابات الجديدة عدد الحالات النشطة إلى 51 (منها 14 في المجتمع المحلي و37 من العائدين في مراكز الحجر) فيما ترتفع عدد حالات الوفاة إلى شخصين في غزة.

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ومنذ مارس الماضي سجلت 125 إصابة بفيروس كورونا في غزة، تعافى منها 72 شخصا. ولم تتضح بعد كيفية انتقال الإصابات للمجتمع المحلي.

ووفق مصادر متطابقة فإن فلسطينية سافرت برفقة ابنتها المريضة عبر حاجز إيرز إلى مستشفى المقاصد بتاريخ 19 أغسطس الجاري، تبين إصابتها بعد أيام بفيروس كورونا، وبعد إجراء فحوص لدى أفراد عائلتها بغزة جرى اكتشاف إصابة 4 منهم.

ويتواصل لليوم الثاني على التوالي حظر التجول في قطاع غزة، الذي فرضته الجهات الحكومية التي تديرها حماس بعد اكتشاف أولى الإصابات الداخلية بفيروس كورونا.

ووفق مصادر محلية، يتوقع تمديد الحظر لمدة 14 يوما بعد اكتشاف الإصابات الجديدة، بهدف حصر خارطة انتشار الوباء والحد من انتشاره.

وتفرض الجهات الحكومية بغزة الحجر الإلزامي على العائدين من السفر، حيث يوجد في مراكز الحجر والعزل 2275 مواطنا.