إعصار “لورا” يرعب أمريكا وينذر بكارثة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

يتوقع خبراء الأرصاد أن يشتد الإعصار “لورا” خلال الساعات القادمة ليصبح من الدرجة الثالثة مما ينذر بكارثة جراء ارتفاع مستوى المياه في خليج المكسيك.

وأعلن مركز مراقبة الأعاصير أن الإعصار “لورا” اشتد، يوم الأربعاء، ليصبح من الدرجة الثالثة، ترافقه رياح سرعتها 185 كلم في الساعة، وبات يهدد السواحل الأميركية على خليج المكسيك بارتفاع قد يكون “كارثيا” في مستوى المياه.

وقالت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يشتد الإعصار ليصبح من الدرجة الرابعة مع اقترابه من السواحل الغربية للويزيانا ومن جزء من تكساس.

ويستعد سكان لويزيانا وجنوب تكساس لمواجهة الإعصار بوضع أكياس رمل أمام أبواب منازلهم وسد نوافذها بإحكام أو إخلاء بيوتهم. وفقا لفرانس برس.

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وكان هذا الإعصار أدى إلى مقتل 25 شخصا في هايتي وجمهورية الدومينيكان وتسبب بفيضانات هائلة.

ويهدد الإعصار أيضا مراكز تكرير النفط الكبرى في ليك تشارلز في لويزيانا وبومون/بورت آرثر في تكساس وكلها واقعة بالقرب من الساحل.

وحث حكام الولايات الساحلية السكان على الاستعداد لطقس لم يسبق له مثيل وسط تفشي جائحة كوفيد-19.

وشهد ساحل خليج المكسيك حدث فريد من نوعه حيث لم يشهد من قبل إعصارين في آن واحد ، عرفا باسم “ماركو” ولورا” ، حسب ما قاله المركز الوطني الأميركي للأعاصير.