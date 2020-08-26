كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر معارض تركي: نظام أردوغان صمّ آذانه عن النقد والاقتراح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال علي باباجان رئيس حزب "الديمقراطية والتقدم" التركي المعارض، إن نظام الرئيس، رجب طيب أردوغان، صمّ آذانه عن النقد والاقتراح.

وأشار باباجان إلى أن حزبه دائمًا ما يقدم للحكومة اقتراحات لحل العديد من القضايا، إلا أن هذا يزعجهم بشدة.

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جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى بها المعارض باباجان، خلال مشاركته في أحد البرامج الحوارية على موقع "يوتيوب"، ونقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، الأحد، وفقا "العين الإخبارية".