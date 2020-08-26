كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "لليوم الرابع".. استمرار تظاهرات طرابلس ومحاصرة السراج (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التظاهرات في طرابلس ومدن الغرب الليبي تدخل يومها الرابع احتجاجا على فوضى الميليشيات والمرتزقة وتدهور الخدمات العامة والانقطاع المتكرّر للكهرباء والمياه وشحّ الوقود في البلد الغني بالنفط وانتشار الفساد إهدار أموال الشعب الليبي.

وحاصر المتظاهرون الغاضبون منزل فايز السراج وأمهلوا حكومة الوفاق 24 ساعة لإعلان استقالتها احترامًا لرغبة الشعب الرافض لاستمرارها ولوحوا بالقيام بعصيان مدني كما طالبوا بالإفراج عن المعتقلين الذين اعتقلتهم الميليشيات والمرتزقة، ووفقا لقناة "مداد نيوز" السعودية.

ونشر ناشطون أشرطة فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهرات الحاشدة تحاصر منزل رئيس حكومة طرابلس فايز السراج في حي النوفلين في العاصمة طرابلس حيث تعالت الهتافات المطالبة إياه بالرحيل.

Advertisements

وهتف المتظاهرون السلميون بميدان الشهداء في طرابلس ضد المرتزقة السوريين التابعين لميليشيا طرابلس: "نبي دولارات زي الزلمات" في إشارة للمطالبة بالمساواة في الأجور أسوة بالمرتزقة المجلوبين من الخارج.

وتشن الميليشيات الموالية لحكومة السراج حملة اعتقالات بصفوف الناشطين، على خلفية التظاهرات المستمرة لعدة أيام.