كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ شمال قطاع غزة: نشكر مصر على الشاحنات والمساعدات التي أرسلتها للقطاع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال صلاح أبو وردة، محاظ قطاع شمال غزة، إن قطاع غزة يعاني من وضع بائس، وحالة فقر، وانقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى قلة الموارد، مشيرا إلى أنهم كانوا متيقنين أن فيروس كورونا لن يتسلل لهم بسبب الحصار المفروض عليهم.

ووجه "أبو وردة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الأربعاء، التحية لمصر لإرسال مساعدات إلى قطاع غزوة عبارة عن 10 شاحنات محملة بالأدوية، معلقا: "مصر عودتنا أن تقف بجانبنا.. مصر في الدم"، مضيفا أن أرض غزة وفلسطين تنير بدماء شهداء جيش مصر.

وفي سياق أخر كانت أقلعت طائرتان نقل عسكريتين من جمهورية مصر العربية متجهة إلى مطار رفيق الحريري الدولي بجمهورية لبنان الشقيقة في تاسع رحلات الجسر الجوي يوم الاثنين الماضي، التي تهدف إلى تقديم الدعم للشعب اللبناني الشقيق لمواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت محملة بكميات كبيرة من المساعدات الغذائية، تم إعدادها بمشاركة بنك الطعام المصري وجمعية البر والتقوى.

وأشاد المسؤولين بدولة لبنان أشادوا بالدور الفعال الذى تقوم به جمهورية مصر العربية قيادة وشعبًا تجاه الأشقاء اللبنانيين لتخفيف وطأة الآثار الناجمة عن انفجار المرفأ، مؤكدين أن ما تقدمه مصر من أوجه تعاون يدل على مدى عمق الروابط والأواصر التاريخية التي تربط بين الشعبين المصري واللبناني عبر مختلف الأزمنة.

ويأتي ذلك الجسر الجوي تأكيدًا على دور مصر الفاعل ودعم الجهود الإنسانية الإقليمية والدولية الرامية للتخفيف من معاناة أبناء الشعب اللبناني الشقيق خلال الوقت الراهن.