“البوليساريو” تلعب ورقة الموارد الطبيعية وتحتج على محطة للطاقة الشمسية بالداخلة

أثار مشروع إنشاء محطة جديدة للطاقة الشمسية بالأقاليم الجنوبية، غضب جبهة “البوليساريو” الانفصالية.

وأصدر مرصد تابع للجبهة، هذا الأسبوع، موقفا غاضبا من سعي الوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن”، إنشاء ثالث محطة لتوليد الطاقة الشمسية في الأقاليم الجنوبية، على مقربة من مساحات زراعية في مدينة الداخلة.

الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، كانت قد نشرت بعض التفاصيل حول مشروع محطة الطاقة الشمسية، وقد حدد موقعها في منطقة العركوب، قرب مدينة الداخلة، حيث من المنتظر أن تشكل المحطة، حسب مصادر إعلامية، الوحدة الثالثة في الإقليم، بعد مشروعي “نور العيون” و ”نور بوجدور”.

يذكر أن الجبهة الانفصالية، بعدما خسرت رهان عرقلة اتفاق الصيد البحري بين المغرب، والاتحاد الأوربي، والذي دخل حيز التنفيذ، وخسرت ورقة الضغط بحقوق الإنسان، عادت لتحاول الضغط بلعب ورقة الموارد الطبيعية، بمحاولات التشويش على عمليات تصدير الفوسفاط المغربي، حيث فشلت، من قبل في عرقلة شحنة من الفوسفاط المغربي، كانت متوجهة إلى نيوزيلاندا، وحاولت عرقلة عمل الشركة الصينية.