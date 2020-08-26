شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توقعات الطقس في الإمارات غدا الخميس والان مع التفاصيل

الأربعاء 26 أغسطس 2020 توقع المركز الوطني للأرصاد للامارات أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائما جزئياً، مع تكون السحب الركامية شرقاً ظهراً وقد تمتد على بعض المناطق الداخلية يصاحبها سقوط أمطار، ويكون رطبا ليلاً وصباح الجمعة غرباً.

وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي على المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط نهاراً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً. الريـاح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 20 - 30 كم/س، تصل إلى 45 كم/س أحياناً. الخليج العربي: خفيف - متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:53 المد الثاني عند 19:34 الجزر الأول عند الساعة 11:58 الثاني عند الساعة 03:27 بحر عمان: خفيف - متوسط فيما سيحدث المد الأول عند 15:51 الثاني عند الساعة 06:46 الجزر الاول عند الساعة 10:39الثاني عند الساعة 23:25 وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 45 32 85 25 دبــي 44 33 70 25 Advertisements الشارقة 43 31 75 25 عجمان 42 32 80 30 أم القيوين 41 30 80 35 رأس الخيمة 39 33 75 25 الفجيرة 36 30 85 55 العين 44 33 75 20 ليوا 46 29 90 15 الرويس 40 30 80 40 السلع 41 31 85 45 دلما 39 31 80 50 طنب الكبرى 37 30 85 55 طنب الصغرى 37 30 85 55 أبو موسى 38 30 85 50

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