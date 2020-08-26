الصحة تصدر بيانا بشأن المواكب الحسينية

اصدرت وزارة الصحة، الاربعاء، بيانا بشأن المواكب الحسينية، فيما اعربت عن املها ان تؤدي شعائر عاشوراء وذكرى استشهاد الامام الحسين وآل بيته عليهم السلام في هذا العام الى منعطفا حقيقيا.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "تتقدم بشكرها وتقديرها للمرجعية في النجف الأشرف لتوجيهاتها الرشيدة والسديدة الى كافة المجالس الحسينية بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة، فقد لاحظنا التزاماً واضحاً وجيداً من قبل اغلب المجالس الحسينية بتطبيق اجراءات الوقاية وخاصة ارتداء الكمام والتباعد (الجسدي) وتعقيم اليدين وتعفير الاماكن المخصصة للحضور".
واشادت الوزارة "بالجهود المباركة لاصحاب المجالس والخطباء الاكارم لاعتمادهم التعليمات الصحية بكل حرص ودقة في اقامة المجالس الحسينية"، مثمنة "دور الخطباء الافاضل بتضمين خطبهم توجيهات صحية لرفع الوعي الصحي للمواطنين".
واعربت الوزارة عن املها ان "تؤدي شعائر عاشوراء وذكرى استشهاد سيد الشهداء الامام الحسين وآل بيته عليهم السلام في هذا العام الى منعطف حقيقي في الوضع الوبائي في البلد نحو التحسن وانخفاض معدل الاصابات والسيطرة على الوباء"، متمنية "الاستمرار بهذا النهج الصحي الوقائي الذي ينسجم مع مبادئ ونهج صاحب الذكرى عليه افضل الصلاة والسلام الذي لم يخرج اشرا ولا بطرا الا لطلب الاصلاح في امة جده (ص)".
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