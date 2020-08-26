مقتل مواطن واختطاف اثنين آخرين بهجوم مسلح شمال شرقي ديالى

افاد مصدر امني، الاربعاء، بمقتل مواطن واختطاف اثنين آخرين بهجوم مسلح شمال شرقي ديالى. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجموعة من داعش الارهابي قامت بقتل مواطن وخطف اثنين اخرين وحرق عجلتين ايضا". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الحادث وقع في منطقة الدكات في اطراف قضاء خانقين شمال شرقي ديالى".



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