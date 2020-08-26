الحصيلة ٢٧ مليار جنيه.. إحالة ٥٤ مليون مواطن للنيابة لعدم تصويتهم في انتخابات الشيوخ.. والغرامة ٥٠٠ جنيه

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، إحالة جميع المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها.

وبقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، يُصبح هناك حوالي 54 مليون مصري ممن لهم حق التصويت في الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، تم إحالتهم للنيابة العامة.

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في وقت سابق، أن عدد المشاركين في انتخابات الشيوخ 8 ملايين و959 ألفا و35 شخصًا، بنسبة مشاركة 14.23%.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد المقيدين بجداول الانتخابات 62 مليونًا و940 ألفًا و165 ناخبًا، ما يعني أن هناك قرابة 54 مليون شخص امتنعوا عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

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“الهيئة الوطنية” تحيل المتخلفين عن التصويت في انتخابات الشيوخ للنيابة

وعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، اجتماعًا اليوم الأربعاء، لبحث آليات تطبيق أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية على كل ناخب تخلف عن أداء الواجب الوطني والإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وانتهى المجلس إلى إعداد كشوف بأسماء كل ناخب يحق له الإدلاء بصوته وتخلف عن هذا الحق.

وأشارت الهيئة، في بيان صحفي، إلى أن الدولة المصرية وفرت كافة الإمكانات والتجهيزات اللازمة لنزول الناخبين من أجل ممارسة حقهم السياسي في التصويت بالجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، واتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات كل الإجراءات الاحترازية التي من شأنها حماية أطراف العملية الانتخابية والناخبين من جائحة كورونا، واستعدت اللجان لاستقبالهم، ونبهت مرارًا وتكرارًا بضرورة النزول إلا إن البعض تقاعس عن أداء دوره وواجبه الوطني في المشاركة، وهو ما انتهى إليه مجلس إدارة الهيئة بإحالة جميع من تخلفوا عن الاقتراع إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

وتابعت: “وبتطبيق مقتضى المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 وتعديلاته بمعاقبة الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تجاوز 500 جنيه”.