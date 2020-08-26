اخبار العالم

رئيس البرلمان يعزى بهاء أبو شقة فى وفاة شقيقه

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يعزى بهاء أبو شقة فى وفاة شقيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالمواساة والتعازى للمستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، فى وفاة شقيقه، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

 

وكان الدكتور ضياء الدين أبو شقة، عميد معهد القلب الأسبق، شقيق المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قد  توفى اليوم الأربعاء.

 

Advertisements

وأكدت أسرة أبو شقة، أن العزاء سيكون قاصرا على تشييع الجنازة غدا، نظرا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد داعين الله أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته.

 

جدير بالذكر أن ضياء الدين أبو شقة، هو طبيب قلب شغل منصب عميد معهد القلب من قبل ووافته المنية اليوم، بعد صراع مع المرض خلال الأيام القليلة الماضية.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس البرلمان يعزى بهاء أبو شقة فى وفاة شقيقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا