شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يعزى بهاء أبو شقة فى وفاة شقيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالمواساة والتعازى للمستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، فى وفاة شقيقه، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان الدكتور ضياء الدين أبو شقة، عميد معهد القلب الأسبق، شقيق المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قد توفى اليوم الأربعاء.

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وأكدت أسرة أبو شقة، أن العزاء سيكون قاصرا على تشييع الجنازة غدا، نظرا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد داعين الله أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته.

جدير بالذكر أن ضياء الدين أبو شقة، هو طبيب قلب شغل منصب عميد معهد القلب من قبل ووافته المنية اليوم، بعد صراع مع المرض خلال الأيام القليلة الماضية.