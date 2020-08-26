شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيق بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى الدكتور ضياء الدين أبو شقة، عميد معهد القلب الأسبق، شقيق المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء.
وأكدت أسرة أبو شقة، أن العزاء سيكون قاصرا على تشييع الجنازة غدا، نظرا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد داعين الله أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته.
جدير بالذكر أن ضياء الدين أبو شقة، هو طبيب قلب شغل منصب عميد معهد القلب من قبل ووافته المنية اليوم، بعد صراع مع المرض خلال الأيام القليلة الماضية.
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