مشادات كلامية في انتخابات الأطباء البيطريين بسبب القوائم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت النقابة العامة للأطباء البيطريين، منذ قليل، مشادات كلامية بين الدكتورة نبيلة البطراوى، المرشحة على عضوية مجلس النقابة العامة للأطباء، والدكتور خالد العامرى النقيب العام للأطباء البيطريين الحالى، والمرشح على مقعد النقيب العام للمرة الثانية، وذلك بسبب الدعاية الانتخابية للمرشحين.
وفوجئ الأطباء البيطريون الموجودون بمقر النقابة، بارتفاع صوت الدكتورة نبيلة، وترديد " خالد العامرى ليس نقيبى ولا يمثلنى"، وبدورهم حاول الأطباء البيطريون تهدأتها، إلا أنها أكدت أنها منذ بداية باب التصويت فى العاشرة تدعم التصويت للدكتور خالد العامرى، مقابل الترويج لها فى قائمته إلا أنها فوجئت بعدم وجود اسمها ضمن القائمة الخاصة به.
من ناحيته، أكد الدكتور خالد العامرى نقيب البيطريين، والمرشح على المقعد نفسه، عدم صحة الأمر، وطالبها بتمزيق القوائم الخاصة به.
وجدير بالذكر أن عملية التصويت بدأت منذ قليل، فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء البيطريين، وتجرى الانتخابات على مقعد النقيب العام والتجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء البيطريين، ومجالس النقابات الفرعية عدا نقابة "القاهرة، الجيزة، قنا".
أكد الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين ورئيس اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، أن التصويت بكافة المحافظات يتم تحت إشراف قضائى كامل، بمشاركة 55 مستشار من هيئة النيابة الإدارية، يشرفون على 55 لجنة انتخابية على مستوى محافظات الجمهورية ، مشيرا إلى أنه يسمح بالتصويت لعضو الجمعية العمومية بموجب الكارنيه أو بطاقة الرقم القومي أو الباسبور، وإيصال سداد اشتراك النقابة العامة عن عام 2019، مؤكدا أن العملية الانتخابية تبدأ العاشرة صباحا وتغلق اللجان ويتوقف التصويت فى تمام السادسة مساء.
أشار البدرى إلى أنه سيسمح بسداد الاشتراكات المتأخرة بمقر لجنة الانتخابات قبل التصويت، لافتا إلى أنه يمكن سداد الاشتراكات حتى عام 2019 من خلال موقع النقابة الرسمى، أو خدمة فورى من أى ماكينة.
أوضح أنه تم إصدار توصيات لكافة اللجان بالمحافظات، الإلتزام بالاجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الأعضاء خلال مشاركتهم بالانتخابات، حيث يتم إلزام كافة المترددين علي المقار الانتخابية بإرتداء الكمامة مع مراعاة التباعد الإجتماعي، واستخدام المطهرات، لافتا إلى أن كافة اللجان الانتخابية البالغ عددها 55 لجنة، انتهت من كافة الاستعدادت اللازمة للتصويت.
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