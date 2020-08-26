شكرا لقرائتكم خبر عن مشادات كلامية في انتخابات الأطباء البيطريين بسبب القوائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت النقابة العامة للأطباء البيطريين، منذ قليل، مشادات كلامية بين الدكتورة نبيلة البطراوى، المرشحة على عضوية مجلس النقابة العامة للأطباء، والدكتور خالد العامرى النقيب العام للأطباء البيطريين الحالى، والمرشح على مقعد النقيب العام للمرة الثانية، وذلك بسبب الدعاية الانتخابية للمرشحين.

وفوجئ الأطباء البيطريون الموجودون بمقر النقابة، بارتفاع صوت الدكتورة نبيلة، وترديد " خالد العامرى ليس نقيبى ولا يمثلنى"، وبدورهم حاول الأطباء البيطريون تهدأتها، إلا أنها أكدت أنها منذ بداية باب التصويت فى العاشرة تدعم التصويت للدكتور خالد العامرى، مقابل الترويج لها فى قائمته إلا أنها فوجئت بعدم وجود اسمها ضمن القائمة الخاصة به.

من ناحيته، أكد الدكتور خالد العامرى نقيب البيطريين، والمرشح على المقعد نفسه، عدم صحة الأمر، وطالبها بتمزيق القوائم الخاصة به.