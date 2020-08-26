شكرا لقرائتكم خبر عن 8 دوائر فردية بمحافظة سوهاج فى انتخابات النواب ب14مقعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قسم مشروع قانون تقسيم دوائر مجلس النواب، المقدم من رئيس ائتلاف دعم مصر الدكتور عبد الهادى القصبي، وأكثر من 60 نائبا، ووافق عليه البرلمان نهائيا محافظة سوهاج إلى 8 دوائر فردية بـ14 مقعدا كالتالى.

1 - الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج ولها مقعدين وتضم: مراكز سوهاج – جزيرة شندويل وأقسام أول سوهاج- ثان سوهاج – سوهاج الجديدة

2- الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم ولها مقعدين وتضم مركزا: اخميم – ساقلته وقسم الكوثر

3- الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة ولها مقعد وتضم مركز المراغة

4- الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا ولها ثلاث مقاعد وتضم مراكز طما-طهطا-جهينة –قسم طهطا

5- الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا ولها مقعدين وتضم مركزا جرجا – العسيرات وقسم جرجا

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6- الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشاة ولها مقعد وتضم مركز المنشأة

7 - الدائرة السابعة ومقرها مركز البلينا بمقعدين وتضم مركز البلينا

8- الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام بمقعد وتضم مركز دار السلام

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق علي القانون رقم 140 لسنه 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي يقضي بأن يشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردي، و (284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.