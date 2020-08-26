شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تعلن أسماء ومواعيد المتقدمين للجنة القيد لجدول المشتغلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، عقد لجنة القيد للنقل لجدول المشغلين، أيام 7,8,9 سبتمبر المقبل، مؤكدة أنه يشترط ارتداء الكمامة الطبية والقفاز الطبى أثناء الحضور، وأعلنت اللجنة أسماء المتقدمين للجنة المشتغلين ومواعيد مثولهم أمام لجنة القيد برئاسة خالد ميرى.

وكانت نقابة الصحفيين، فتحت من قبل باب التقدم للجنة القيد لجدول المشتغلين خلال الفترة من 11 إلى 25 يوليو الماضى، حيث سيتقدم الصحفى بالأوراق المطلوبة، وهى خطاب المؤسسة و"برنت" التأمينات وصورة الكارنيه.

يذكر أن الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير الأخبار ووكيل نقابة الصحفيين، أكد من قبل أنه تلقى خطابًا من إحدى الشركات للمستلزمات الطبية، بتخصيص 12 ألف قناع وجه طبي جراحي كهدية لأعضاء نقابة الصحفيين ومؤسسة أخبار اليوم، تقديرًا من الشركة لدور وجهود الصحفيين الكبيرة التي يبذلونها في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وإيمانا من الشركة بالقيام بدورها الاجتماعي تجاه الدولة ومؤسساتها المتمثلة في نقابة الصحفيين ومؤسسة أخبار اليوم، اللتان تبذلان جهودًا غير عادية خلال الأزمة.

وأضاف "ميري" أنه تم استلام الأقنعة من الشركة، ويتم توزيعها فى مبنى النقابة بموجب كارنيه العضوية، كما سيتم استلام الأقنعة الطبية المهداة من الشركة وعددها 10 آلاف لتوزيعها في مقر النقابة أيضا.

وأوضح أن توفير الأقنعة الطبية للصحفيين مهم، لمساعدتهم على القيام بعملهم بشكل كامل في تنوير المجتمع وتوصيل الحقائق، ومجابهة قنوات الضلال ودحض الشائعات، مع الحفاظ على صحتهم وصحة ذويهم دون قلق أو خوف من الوباء.









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