وزارة الخارجية الأمريكية تمنح جامعة الأخوين في إفران 1,2 مليون دولار

حصلت جامعة الأخوين على مكافأة قدرها 1,2 مليون دولار من الخارجية الأمريكية من خلال مبادرتها للشراكة الأمريكية في الشرق الأوسط.

وأفادت جامعة الأخوين، أن هذه المكافأة التي تحمل عنوان “قادة الغد”، تتوج الدور الرائد للجامعة في إفريقيا من حيث تبني النموذج التربوي الأمريكي باعتماد مؤسساتي من “لجنة نيو إنغلند للتعليم العالي”، الوكالة الأمريكية الرفيعة المستوى، واعترافا بفعاليتها في تكوين قادة المستقبل.

وسيتيح هذا التقدير الذي وقع عليه رئيس الجامعة أمين بنسعيد مواصلة تعزيز قدرات الأساتذة والطاقم ووحدات دعم الطلبة بهدف الرفع من جودة الشخصيات القيادية التي تتابع مسارات أكاديمية في الجامعة.

وبفضل هذا المبلغ، سيتم تقديم منح للاستحقاق ابتداء من الموسم الدراسي 2022-2021 للطلبة المتفوقين المنحدرين من شمال افريقيا للحصول على شهادتهم من جامعة الأخوين.