ريال بيتيس الإسباني “يرغب” في التعاقد مع مدافع “الأسود”

عبر مسؤولو فريق ريال بيتيس الإسباني عن رغبتهم في التعاقد مع الظهير الأيسر، الدولي المغربي حمزة منديل، وفق ما كشفته صحيفة “موندو ديبورتيفو” المتخصصة والواسعة الانتشار.

وشدد المصدر ذاته على كون الفريق الأندلسي يرغب في ضم منديل على سبيل الإعارة من فريق شالكة 04 مع إمكانية شراء عقده، بعد التحاقه بالدوري الألماني قادما من فريق ليل الفرنسي مقابل 6 ملايين أورو، ولعب الموسم الماضي معارا إلى ديجون مقابل نصف مليون أورو.

وشارك منديل الموسم الماضي في منافسات “الليغ 1” وخاض 18 مباراة سجل خلالها هدف واحد، كما شارك في مبارتين في مسابقة الكأس، وبلغ مجموع الدقائق التي لعبها الموسم الماضي 1577 دقيقة.