وزارة “أمزازي” تطلق خدمة “ولي” للآباء لاختيار طرق تدريس أبنائهم في ظل الجائحة

بعد اتخاذها لقرار انطلاق المويم الدراسي في موعده المحدد في ظل الجائحة، ومنح الآباء اختيار طريقة تدريس أبنائهم، بين التدريس الحضوري وعن بعد، وضعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، إمكانية الاختيار أمام الآباء.

وقالت الوزارة اليوم الأربعاء، إن استمارة التعبير عن الرغبة في الاستفادة من التعليم الحضوري بالمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية برسم الموسم الدراسي 2021-2020، قد أصبحت كذلك متوفرة من خلال خدمة “ولي” لمنظومة “مسار” للتدبير المدرسي، وذلك انطلاقا من اليوم.

ويمكن للآباء اختيار طريقة تدريس أبنائهم عبر الرابط https://massarservice.men.gov.ma/waliye في حالة توفرهم على القن السري، أو الرابط: https://massarservice.men.gov.ma/waliye/FicheDmdScoPresentiel، في حالة عدم توفرهم على القن السري.

وحسب الوزارة، فعلى أمهات وآباء وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ الراغبين في استفادة أبنائهم وبناتهم من هذه الصيغة التربوية، إما تعبئة هذه الاستمارة إلكترونيا مباشرة عبر هذه البوابة الإلكترونية دون الحاجة إلى إيداعها لدى إدارة المؤسسات التعليمية، أو تحميل الصيغة المتوفرة بالموقع الإلكتروني للوزارة www.men.gov.ma وتعبئتها وتوقيعها وإيداعها لدى إدارة المؤسسات التعليمية أو الانتقال إلى المؤسسات التعليمية، إذا اقتضى الأمر، من أجل تعبئتها في عين المكان وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2020، تاريخ التحاق أطر الإدارة التربوية بمقرات عملهم، على أن تقوم الأسر بالتعبير عن اختيارها في أجل أقصاه يوم الخميس 3 شتنبر المقبل.