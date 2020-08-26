رقم قياسي جديد.. 2293 حالة شفاء من “كورونا” في المغرب خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل رقم قياسي جديد يتعلق بحالات التعاف، حيث تم تسجيل 2293 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 40586 متعاف.

وبلغ عدد الحالات النشطة 14294، لينخفض قليلا وأصبح 39,4 لكل 100 ألف نسمة، يوجد أكبر عدد منها في جهة الدار البيضاء سطات.

وبلغ مجموع الحالات الحرجة 193، من بينها 33 حالة تحت التنفس الاصطناعي.

وتم تسجيل 1336 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 55864 حالة، منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي، أي بمعدل إصابة تراكمي بلغ 154 إصابة لكل 100 ألف نسمة.

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وكشف معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب، أن معدل الإصابة في الـ24 ساعة الماضية بلغ 3,7 لكل 100 ألف نسمة.

وأضاف المتحدث أنه تم تسجيل 29 حالة وفاة في 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 984 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.