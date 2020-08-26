عاجل.. 1336 إصابة جديدة بكورونا في المغرب و29 حالة وفاة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1336 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 55864 حالة، منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي، أي بمعدل إصابة تراكمي بلغ 154 إصابة لكل 100 ألف نسمة.

وكشف معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب، أن معدل الإصابة في الـ24 ساعة الماضية بلغ 3,7 لكل 100 ألف نسمة.

وأضاف المتحدث أنه تم تسجيل 29 حالة وفاة في 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 984 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.