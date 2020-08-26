نجم “ذا فويس كيدز” يفقد نصف وزنه – فيديو

ظهر نجم برنامج “ذا فويس كيدز”، اليافع اللبناني، زين عبيد، أخيرا، بشكل مختلف تماما، إذ فقد الكثير من وزنه، فتغير شكل جسمه كليا.

وكشف زين، في حديثه لـ “ET بالعربي”، أنه أجرى عملية تصغير للمعدة، ليتمكن من فقدان الوزن الزائد، لكن الحمية الغذائية، كان لها فضل كبير، حسب تعبيره.

وأكد زين عبيد أن شكله الجديد جعله مرتاحا، وأكثر ثقة في نفسه، موضحا أنه فقد 72 كلغ من وزنه، إذ بعد أن كان وزنه 145 كلغ، أصبح يزن، حاليا، 72 كلغ.

يذكر أن زين عبيد كسب شهرة واسعة في برنامج “ذا فويس كيدز”، بسبب صوته المميز، على الرغم من صغر سنه.