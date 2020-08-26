كافاني يرفض ارتداء قميص يوفنتوس!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم الأوروغواياني، إدينسون كافاني، رفض عرضا للانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي، هذا الصيف.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن كافاني رفض فرصة الانضمام للسيدة العجوز هذا الصيف، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، وذلك بسبب الولاء لناديه الأسبق نابولي، الذي لعب له لعدة سنوات.

وسبق لكافاني أن ارتدى قميص نابولي لمدة 3 سنوات، حيث شارك خلال تلك الفترة في 138 مباراة، تمكن فيها من تسجيل 104 أهداف.

وأشارت بعض التقارير إلى اقتراب كافاني من الانتقال لبنفيكا البرتغالي، قبل أن تنهار الصفقة بسبب مطالب إدينسون المادية.

جدير بالذكر أن كافاني يعد حاليًا لاعبًا حرًا، بعدما انتهى عقده مع نادي باريس سان جيرمان هذا الصيف، ويحق له الانتقال لأي نادٍ مجانًا.