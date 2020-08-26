كورونا عربيا: وفيات جديدة في العراق والأردن والبحرين والإمارات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجلت كل من العراق والأردن والبحرين والإمارات، وفيات جديدة إثر فيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، وفقا لمعطيات رسمية صادرة عن وزارات الصحة في البلدان المذكورة.

وفي الأردن، سجلت حالة وفاة جديدة على إثرها فرضت الحكومة حظر تجول شامل في العاصمة عمان ومحافظة الزرقاء، على أن يبدأ سريانه من الساعة الحادية عشر من ليل الأربعاء – الخميس ولغاية التوقيت ذاته من الجمعة.

وأعلن وزير الصحة، سعد جابر، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 1756 منها 15 حالة وفاة و1372 حالة شفاء.

ووفقا لوزارة الصحة، فقد سجل الأردن 413 إصابة بفيروس كورونا منذ السابع من الشهر الجاري، بعدما كانت تقتصر الإصابات على الأردنيين العائدين من الخارج والمقيمين في أماكن الحجر الصحي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، أمجد العضايلة، إنه "سيتم تنفيذ حظر تجول شامل طوال يوم الجمعة 28 آب/أغسطس في محافظتي العاصمة عمان والزرقاء (23 كلم شمال شرق عمان) وذلك في ظل استمرار تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في هاتين المحافظتين".

وأضاف العضايلة "الحظر الشامل يهدف إلى تقليل فرص ومدة المخالطة بين الناس وهو السبب الرئيسي في انتشار عدوى كورونا، ويمكّن فرق التقصي الوبائي من تركيز جهودها على تقصي بؤر انتشار الوباء".

وأوضح أن تنفيذ "إغلاقات محدودة وبشكل مرن يساهم في تحقيق التوازن بين حماية صحة المواطنين واستدامة الاقتصاد".

وبحسب العضايلة تستثنى من الحظر الشامل "الكوادر الطبية والتمريضية العاملة، فيما ستمنح تصاريح لعدد محدود من العاملين على إدامة بعض القطاعات الحيوية".

Advertisements

وأعلن في العراق عن تسجيل 72 وفاة إثر فيروس كورونا، فيما رصدت كل من الإمارات والبحرين حالة واحدة، اليوم الأربعاء.

وأفادت وزارة الصحة العراقية بتسجيل 72 وفاة و3837 إصابة بالفيروس بالإضافة إلى تعافي 3454 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها أن "إجمالي الإصابات ارتفع إلى 215784 منها 6668 وفاة و157215 حالة شفاء".

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل وفاة واحدة، و399 إصابة بكورونا بالإضافة إلى تعافي 316 مريضا.

وأشارت في بيان لها إلى أن "إجمالي الإصابات ارتفع إلى 68020 منها 378 وفاة و59070 حالة تعاف".

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل وفاة واحدة، و357 إصابة بالفيروس، بالإضافة إلى تعافي 362 مصابا.

هذا، وبينت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 50076 منها 186 وفاة و46673 حالة تعاف.