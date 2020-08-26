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شكرا لقرائتكم خبر عن طحنون بن زايد يستقبل وزير الخارجية الأمريكي بحضور عبد الله بن زايد والان مع التفاصيل
الأربعاء 26 أغسطس 2020
استقبل الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني اليوم في أبوظبي، بحضور الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، مايك بومبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يزور الدولة حالياً، في إطار جولة شملت عدداً من دول المنطقة.
وبحث الجانبان، خلال اللقاء، أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد، واستعرضا تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) وجهود البلدين المشتركة للتصدي لتداعياته.
وجرى تبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي، فضلاً عن تطورات الأوضاع في المنطقة.
كما تناول اللقاء معاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل ودورها المهم في دفع عملية السلام وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
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