شكرا لقرائتكم خبر عن «رويترز»: إصابة جنود أمريكيين إثر حادث مع القوات الروسية في سوريا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أفاد مسؤولان أمريكيان في حديث لوكالة “رويترز”، اليوم الأربعاء، بإصابة عدد من العسكريين الأمريكيين جراء حادث مع القوات الروسية في سوريا.

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وأوضح المسؤولان، حسب الوكالة، أن الإصابات لم تحدث نتيجة أي تبادل لإطلاق النار، وأشار أحد المتحدثين إلى أنها ناجمة عن “تصادم”.

وذكر مسؤول آخر أن الحادث وقع أوائل هذا الأسبوع شمال شرق سوريا، لافتا إلى أن الإصابات كانت طفيفة.

ولم يرد البنتاغون على طلب التعليق من “رويترز”، كما لم يصدر الجانب الروسي حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن هذا الحادث.