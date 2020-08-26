نتنياهو: حزب الله يعرض لبنان للخطر.. وأنصحه بعدم تجربة قوتنا الضاربة



حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء حزب الله من تجربة "قوة إسرائيل الضاربة"، غداة وقوع توترات على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

وقال نتنياهو: "أنصح حزب الله بعدم تجربة قوة إسرائيل الضاربة. حزب الله يعرض الدولة اللبنانية مرة أخرى لخطر بسبب عدوانيته".

وغرد نتنياهو باللغة العربية: "إسرائيل تنظر ببالغ الخطورة إلى قيام حزب الله بإطلاق النار على قواتنا ... لن نقبل بشن أي عدوان على مواطنينا وسنرد بقوة على أي اعتداء كان".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن صباح اليوم أن قوة تابعة له تعرضت لإطلاق نار من داخل الأراضي اللبنانية الليلة الماضية، وأنه رد باستهداف مواقع تابعة لحزب الله.

وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، عبر حسابه على موقع تويتر: "تعرضت قوات من جيش الدفاع، كانت تقوم بنشاط ميداني، لإطلاق نار من داخل الأراضي اللبنانية دون وقوع إصابات".

وأضاف: "قامت القوات بإطلاق عشرات القنابل الضوئية والدخانية في المنطقة، وأغارت مروحيات حربية وطائرة أخرى على أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية، حيث تم استهداف مواقع استطلاع تابعة لحزب الله في منطقة الحدود".

وأكد أن الجيش "يعتبر الحكومة اللبنانية مسؤولة عما يحدث انطلاقًا من أراضيها".



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