ماكرون يعود إلى لبنان في الأول من أيلول



يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجددا لبنان في الأول من أيلول/سبتمبر كما كان أعلن خلال زيارته الأولى لبيروت بعد الانفجار الضخم الذي هز العاصمة في الرابع من آب/أغسطس، على ما أكد قصر الإليزيه الأربعاء.

ويصل ماكرون مساء الإثنين عشية يوم حافل سيخصصه لـ"متابعة المساعدة لإعادة الإعمار" ولبحث المسائل السياسية في وقت يتعين تشكيل حكومة جديدة في لبنان، بحسب ما أوضحت الرئاسة الفرنسية.

وكان ماكرون أول مسؤول أجنبي زار بيروت في السابع من آب/أغسطس بعد ثلاثة أيام على الانفجار الهائل في مرفأ العاصمة اللبنانية الذي تسبب بسقوط حوالي 180 قتيلاً ودمر أحياء كاملة.

ونظم بعد ذلك مع الأمم المتحدة مؤتمراً دولياً عبر الفيديو في التاسع من آب/أغسطس تعهدت خلاله الجهات المانحة بتقديم مساعدات للبنان بقيمة 250 مليون يورو، تكفلت فرنسا بثلاثين مليونا منها.

وحض ماكرون السلطات اللبنانية على القيام بإصلاحات بنيوية كشرط للحصول على تمويل دولي أساسي لإنعاش الاقتصاد المنهار منذ بضعة أشهر.

واستقالت حكومة حسان دياب في العاشر من آب/أغسطس تحت ضغط الشارع الغاضب حيال الطبقة السياسية التي يتهمها بالفساد والإهمال ويحملها مسؤولية الانفجار.

ونتج الانفجار، وفق السلطات، عن حريق في مستودع خُزّن فيه منذ سنوات 2750 طنّاً من مادّة نيترات الأمونيوم.

ويُعتبر هذا الانفجار الأضخم في تاريخ لبنان الذي شهد عقودا من الاضطرابات والحروب والتفجيرات والأزمات.

وأعلنت السلطات اللبنانية في 21 آب/أغسطس إعادة فرض الإغلاق العام لأكثر من أسبوعين مع تزايد تفشي فيروس كورونا المستجد.

