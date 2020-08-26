لوفتهانزا تفسخ 80 عقداً للعمل بدوام جزئي

يتواصل الصراع بين شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران ونقابة فيردي للعاملين في قطاع الخدمات.

وأعلنت لوفتهانزا فسخ عقد نحو 80 شخصاً يعملون بنظام الدوام الجزئي في مواقع لا مركزية تخلت عنها في دوسلدورف وبرلين وهامبورج وشتوتجارت وكولونيا وبريمن ونورنبرج وهانوفر.

جاءت هذه الخطوة بعد وقف المفاوضات بين لوفتهانزا و(فيردي) بشأن أجور الطواقم الأرضية في ظل جائحة كورونا، حيث كانت لوفتهانزا أعلنت قبل نحو اسبوعين إنهاء المباحثات من جانبها بعد عشرين جلسة مع النقابة، دون تحقيق نتائج.

وقالت كريتسينه بيله، نائبة رئيس (فيردي) وعضو مجلس الإشراف في لوفتهانزا، اليوم الأربعاء " من الخطأ الجسيم معاقبة عمال يعملون على مدار سنوات طويلة على هذا النحو للاعتقاد بوجوب التقشف في تكاليف العاملين".

يشار إلى أن مثل هذه العقود تبرمها الشركات مع العاملين المتقدمين في السن لتقلل وقت دوامهم، مما يتيح فرصة العمل بالنسبة للعاملين الشباب.

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ورأت بيله أن العمل بهذه العقود يؤمن الوظائف للعاملين الشباب بطريقة مقبولة على الصعيد الاجتماعي، وقالت إن العدول عن هذا النموذج في العمل يعد عملاً سيئاً جديداً.

من جانبها، أرجعت متحدثة باسم الشركة فسخ هذه العقود إلى انعدام فرص التوظيف الجديدة في المركزين المتبقيين بميونخ وفرانكفورت بسبب أزمة كورونا، وأوضحت المتحدثة أن الاشخاص الذين تم فسخ عقودهم يشكلون مجموعة صغيرة، وكانوا سيدخلون المرحلة الفعلية للتقاعد المبكر في نهاية أيار/مايو المقبل.

ووعدت المتحدثة بصرف تعويضات عادلة للعاملين كما هو الحال مع العديد من العاملين الآخرين.

وكانت لوفتهانزا أعلنت عن إنهاء العمل في مقراتها غير المركزية في 2015.

وفيما يتعلق بتعديل عقد أجور أكثر من 35 ألف عامل من الطواقم الأرضية، قالت المتحدثة إن الشركة لا تزال في انتظار عرض مُحَسَّن من فيردي، مشيرة إلى أن ما عرضته فيردي بتوفير نحو 600 مليون يورو من هذه الأجور يعادل فقط 8% من تكاليف الأجور وهو ما يعد بعيدا عن نسبة الـ20% التي ترى لوفتهانزا أنها ضرورية في ظل الوضع الحالي.