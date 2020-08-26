فيضانات عارمة بشمال أفغانستان تودي بحياة نحو 40 شخصاً



لقي 38 شخصاً على الأقل حتفهم، بينهم نساء وأطفال، جراء هطول أمطار غزيرة وفيضانات مفاجئة في إقليم باروان شمالي أفغانستان، حسبما ذكر مسؤول اليوم الأربعاء.

وقالت المتحدثة باسم حاكم باروان، وحيدة شهكار، لوكالة الأنباء الألمانية إن نحو 80 شخصا آخرين جرحوا جراء الفيضانات في مدينة تشاريكار، عاصمة الإقليم.

وأكدت السلطات المحلية أن الفيضانات دمرت 300 منزل على الأقل حتى الآن في الإقليم.

يشار إلى أن باروان واحد من أكثر الأقاليم عرضة للفيضانات في البلاد حيث يشهد أمطاراً وفيضانات غزيرة كل عام.

ويلقى آلاف الأشخاص حتفهم وتتضرر الممتلكات بسبب الفيضانات حول البلاد كل عام.



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