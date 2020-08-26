الإصابات تتخطى 24 مليونا .. وسلاح جديد ضد الفيروس

ـ مصر توقع اتفاق تعاون مع الصين لتصنيع لقاح

ـ إيران تطلق سراح 95 ألف سجين

ـ الإصابات تتجاوز 5.7 مليون في أميركا

ـ فنزويلا تحصل على 370 ألف اختبار

ـ إصابة نجل الرئيس البرازيلي

ـ ألمانيا تمدد التحذير من السفر إلى أكثر من 160 دولة

ـ الهند تسجل أكثر من 67 ألف إصابة جديدة

واشنطن ـ عواصم ـ وكالات:

تجاوزت إصابات فيروس كورونا حول العالم عتبة الـ24 مليون حالة. حيث أظهرت أرقام موقع “وورلد ميتر” المتتبع للحالة الوبائية للفيروس حول العالم أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 24 مليونا و94ألفا و690 حالة. كما كشفت الأرقام عن أن عدد الوفيات الإجمالي تجاوز 824 ألف حالة. يأتي ذلك فيما حصلت مادة معقمة على موافقة الإدارة الأميركية بشكل طارئ لاستخدامها في مواجهة فيروس كورونا، حيث سيتم طلاء الأسطح بها. ومنحت الحكومة الأميركية موافقة لشركة الخطوط الجوية الأميركية على استخدامه، بعدما أصدرت وكالة حماية البيئة الأميركية EPA “” إعلاناً طارئاً بالموافقة على منتج SurfaceWise2. وأشارت الوكالة إلى أنه أصبح متاحا استخدامه في بعض طائرات الخطوط الجوية الأميركية، ومنشآت المطارات. يذكر أن المادة يمكن طلاء الأسطح بها وتقضي على فيروسات كورونا لمدة تصل إلى سبعة أيام. وفي تصريحات لوكالة بلومبرج الأميركية، قال ديفيد سيمور، رئيس العمليات في شركة الخطوط الجوية الأميركية، إن الشركة تخطط لاستخدام البخاخ المضاد للفيروس لتكملة نظامها الحالي، إلى جانب تنظيف وتعقيم الأسطح قبل الاستعانة بالمنتج الجديد SurfaceWise2.

الى ذلك، أعلنت الحكومة السورية تسجيل 72 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة المصرية أن القاهرة ستوقع اتفاقية تعاون مع بكين في مجال تصنيع لقاحات ضد وباء “كوفيد 19″، خلال شهر سبتمبر المقبل. وفي لبنان أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 532 اصابة كورونا جديدة ما يرفع العدد الاجمالي للحالات المثبتة إلى 13 ألفا و 687 حالة. بينما سجلت وزارة الصحة الجزائرية 370 إصابة جديدة بالفيروس. دوليا، كشف المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي، عن منح إجازات لـ95 ألف سجين، خلال فترة الشهرين والنصف الأخيرة، ضمن إجراءات الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. في السياق، قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة زاد 394 حالة ليرتفع إجمالا إلى 176617 وإن عدد حالات الإصابة ارتفع إلى خمسة ملايين و715567 حالة. وفي فنزويلا، قال سيرو أوجارتي مدير الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة للبلدان الأميركية في مؤتمر صحفي افتراضي إنه سيتم توفير نحو 370 ألف اختبار لفيروس كورونا لزيادة قدرة فنزويلا الضعيفة على إجراء الاختبارات. بدورها، أفادت وسائل إعلام برازيلية بأن الفحص أظهر إصابة فلافيو، نجل الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، بفيروس كورونا المستجد، ليصبح خامس فرد في العائلة يصاب بالعدوى. الى ذلك، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى 329 ألفا و821 حالة. من جانبها، مددت الحكومة الألمانية التحذير من السفر السياحي إلى أكثر من 160 دولة خارج الاتحاد الأوروبي بسبب جائحة كورونا لمدة أسبوعين آخرين حتى 14 سبتمبر المقبل. وفي فرنسا، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 285 ألفا و902 حالة. فيما وصل عدد حالات الإصابة في إسبانيا إلى 412 ألفا و553 حالة. كما أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 4676 إصابة جديدة بكورونا. بينما أفادت لجنة الصحة الوطنية بالصين بأنها تلقت تقارير عن تسجيل 15 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني. وفي الهند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 67 ألفا و 151 حالة إصابة جديدة ليبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 3 ملايين و 234 ألفا و 474 .