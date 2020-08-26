الخليج 365 - وكالاتالأربعاء 2020/8/26 10:34 م بتوقيت أبوظبي
رصدت الولايات المتحدة، الأربعاء، مكافآت تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار لمن يزودها بمعلومات ترشدها إلى مكان اثنين من الأمريكيين المفقودين، ربما إثر عملية اختطاف في أفغانستان.
وأحدهما هو بول إدوين أوفربي (77 عاما)، الذي شوهد آخر مرة منتصف مايو/أيار 2014 في ولاية خوست، بالقرب من باكستان، حيث كان "يجري أبحاثا لكتاب كان يؤلفه" وينوي "عبور الحدود" وفق ما ذكرت وزارة الخارجية في بيان.
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد وعد بالفعل بمنح مكافأة قدرها مليون دولار للعثور عليه.
وفي عام 2017، قالت زوجته جين لارسون إنه كان رهينة لدى شبكة حقاني، أحد أكثر فروع حركة طالبان دموية، بعد أن أبدى رغبته في مقابلة أحد قادتها، لكن طالبان نفت ذلك.
والأمريكي الآخر هو مارك فريريكس (58 عاما)، الذي اختطف في أوائل فبراير/شباط من هذا العام.
وقالت وزارة الخارجية، فيما يبدو أنه أول اعتراف رسمي باختطافه: "عندما تم اختطافه، كان يقيم في كابول، وكان قد استقر في أفغانستان منذ 2010 وكان يعمل في مشاريع بناء بجميع أنحاء البلاد".
وفي فبراير/شباط، أكد مسؤولون أفغان اختطاف أمريكي في ولاية خوست، تم تقديمه على أنه جندي سابق تحول إلى مقاول ومسؤول عن شركة أمنية.
ولم تعلن أي جماعة حينها مسؤوليتها عن عملية الاختطاف، التي تزامنت مع شروع الولايات المتحدة وطالبان بالمرحلة الأولى من مفاوضات أدت إلى اتفاق غير مسبوق في 29 فبراير/شباط، بعد أكثر من 18 عامًا من الحرب.
كانت هذه تفاصيل خبر 5 ملايين دولار مقابل أمريكيين مختطفين بأفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.