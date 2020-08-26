5 ملايين دولار مقابل أمريكيين مختطفين بأفغانستان

رصدت الولايات المتحدة، الأربعاء، مكافآت تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار لمن يزودها بمعلومات ترشدها إلى مكان اثنين من الأمريكيين المفقودين، ربما إثر عملية اختطاف في أفغانستان.



وأحدهما هو بول إدوين أوفربي (77 عاما)، الذي شوهد آخر مرة منتصف مايو/أيار 2014 في ولاية خوست، بالقرب من باكستان، حيث كان "يجري أبحاثا لكتاب كان يؤلفه" وينوي "عبور الحدود" وفق ما ذكرت وزارة الخارجية في بيان.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد وعد بالفعل بمنح مكافأة قدرها مليون دولار للعثور عليه.

وفي عام 2017، قالت زوجته جين لارسون إنه كان رهينة لدى شبكة حقاني، أحد أكثر فروع حركة طالبان دموية، بعد أن أبدى رغبته في مقابلة أحد قادتها، لكن طالبان نفت ذلك.

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والأمريكي الآخر هو مارك فريريكس (58 عاما)، الذي اختطف في أوائل فبراير/شباط من هذا العام.

وقالت وزارة الخارجية، فيما يبدو أنه أول اعتراف رسمي باختطافه: "عندما تم اختطافه، كان يقيم في كابول، وكان قد استقر في أفغانستان منذ 2010 وكان يعمل في مشاريع بناء بجميع أنحاء البلاد".

وفي فبراير/شباط، أكد مسؤولون أفغان اختطاف أمريكي في ولاية خوست، تم تقديمه على أنه جندي سابق تحول إلى مقاول ومسؤول عن شركة أمنية.

ولم تعلن أي جماعة حينها مسؤوليتها عن عملية الاختطاف، التي تزامنت مع شروع الولايات المتحدة وطالبان بالمرحلة الأولى من مفاوضات أدت إلى اتفاق غير مسبوق في 29 فبراير/شباط، بعد أكثر من 18 عامًا من الحرب.