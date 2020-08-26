حميدتي: لا أطماع في الحكم وعازمون على التوصل للسلام

مرتضى كوكو - الخرطومالأربعاء 2020/8/26 09:19 م بتوقيت أبوظبي
قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" إن أطراف التفاوض في العاصمة جوبا عازمة على التوصل لاتفاق سلام شامل بالبلاد.
وأضاف حميدتي، وهو رئيس وفد التفاوض الحكومي خلال كلمة بمقر المحادثات بجوبا، الأربعاء: "ليس لدينا أي هدف آخر سوى تحقيق السلام والاستقرار في السودان".
وجدد التأكيد على عدم وجود أطماع لهم في السلطة أو الحكم.
ودعا حميدتي إلى التسامح والوفاق والتراضي والقبول بالآخر، مشددا على "ضرورة الالتزام بالعهود والمواثيق".
ولفت إلى أن "الاتفاق المنتظر توقيعه يختلف عن أي اتفاق سابق لم يتم الالتزام بها".
وتبحث المفاوضات الجارية في جوبا حاليا بين الحكومة وتحالف الجبهة الثورية ملف الترتيبات الأمنية، وينتظر أن يتم توقيع اتفاق بالأحرف الأولى في 28 أغسطس/آب الجاري.
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