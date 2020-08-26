إصابة جنود أمريكيين في "تصادم" مع قوات روسية بسوريا

قال مسؤولان أمريكيان، الأربعاء، إن عددا صغيرا من الجنود الأمريكيين أصيبوا في حادث مع قوات روسية في سوريا.



وقال أحد المسؤولين، طالبا عدم ذكر اسمه، إن الإصابات كانت نتيجة تصادم وليس أي تبادل لإطلاق النار، حسب وكالة رويترز.

وذكر المسؤول الآخر أن الواقعة حدثت هذا الأسبوع، شمال شرقي سوريا، والإصابات طفيفة.

وامتنعت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) والقيادة المركزية، التي تشرف على القوات الأمريكية في المنطقة، عن التعقيب.