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انفجار عبوة ناسفة شمالي تكريت يقتل شخصين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020

انفجار عبوة ناسفة شمالي تكريت يقتل شخصين

متابعات_ الخليج 365

أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية، مساء اليوم، بمقتل شخصين وإصابة ثالث بانفجار عبوة ناسفة شمالي تكريت (170كم شمال بغداد).

 

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وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين إن "عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم في سيارة تابعة لأحد المدنيين كانت تسير على أحد الطرق بالقرب من قرية السلام (20 كم شمالي تكريت)، ما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة آخر بجروح بليغة".

 

وأضاف أن "قوة من الشرطة توجهت إلى محل الانفجار ونقلت جثتي القتيلين، وهما شقيقان، ووالدهما المصاب إلى مستشفى تكريت العام".

 

ولا تزال المناطق المحصورة بيت تكريت مركز المحافظة ومدينة بيجي (50 كم شمال تكريت) غير مستقرة أمنياً وغالباً، ما تشهد حوادث تؤدي في معظمها إلى وفيات بين عناصر القوات الأمنية أو المواطنين على حد سواء.

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