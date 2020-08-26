انطلاق مؤتمر "دور المرأة في تعزيز قيم التعايش" بالإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أطلق، الأربعاء، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش الإماراتي، مؤتمر "دور المرأة في تعزيز قيم التعايش"، الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش الإماراتية، عبر تقنية الاتصال المرئي.



ويأتي المؤتمر برعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، بالتزامن مع الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية، تحت شعار "استشراف إسهامات المرأة في الخمسين" بحضور عربي ودولي بارز.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز مكانة المرأة ودعم دورها المجتمعي كسفيرة للتسامح والتعايش والأخوة الإنسانية حاليا ومستقبلا، وتسليط الأضواء على تجارب تمكين المرأة على المستويين المحلي والعالمي، وطرح الرؤى المستقبلية حول دورها في غرس قيم التسامح، ورصد قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية التي تحولت إلى أسلوب حياة لجميع المقيمين على أرض الإمارات.

ويضم المؤتمر 3 جلسات افتراضية منفصلة، تتناول الأولى "المرأة وقيم التعايش والتسامح في المستقبل" على المستويات المحلية والعربية والعالمية.

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أما الثانية فتتناول "المرأة الإماراتية في 50 عاماً، مكانة متميزة وإنجازات متواصلة"، فيما تركز الثالثة على برامج ومبادرات تمكين المرأة للإسهام في صناعة المستقبل.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إن مؤتمر "دور المرأة في تعزيز قيم التعايش" الذي يحظى برعاية "أم الإمارات"، هو بمثابة اعتراف من الجميع بقيمة المرأة ومكانتها ودورها المقدر، سواء على مستوى الأسرة أو المجتمع أو بيئة العمل، كما أنه بمثابة رصد لأفضل الممارسات العالمية في مجال تمكين المرأة التي يمكن أن تكون ملهمة للآخرين، إضافة إلى استعراض معالم التجربة الإماراتية في تمكين المرأة التي تمتد لمدة نصف قرن.

وأوضح أن المؤتمر في إطار استشرافه للمستقبل وتسليط الضوء على علاقة المرأة بالتعايش سيتناول العديد من الأفكار منها دَوْرَة تشكُّل القيم الإنسانية وأهمية التعرف عليها، ودور المرأة الحالي في نقل وتعليم القيم والحفاظ عليها من خلال كونها "أمًّا" ، ودورها في سوق العمل، وأخيراً مستقبل المنظومة القيمية وخصوصاً التعايش والتسامح والأخوة الإنسانية ودور المرأة في تعزيزها ورعايتها.

وأضاف أن المؤتمر خصص إحدى جلساته لإلقاء الضوء على جهود "أم الإمارات" في مجالات العمل الوطني والمجتمعي والإنساني، باعتبارها صاحبة السبق على طريق التمكين والدعم والمساندة للمرأة والأسرة والطفل.