ترمب يحذر من الاحتيال في الانتخابات الرئاسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مجددا من الاحتيال في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بسبب ترويج الديمقراطيين للتصويت عبر البريد.

وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر «من المستحيل على المراكز الانتخابية جدولة 80 مليون بطاقة اقتراع، غير مرغوب فيها، بشكل دقيق».

وأضاف «الديمقراطيون يعلمون ذلك أكثر من أي شخص آخر. سيكون الاحتيال وسوء المعاملة إحراجا لبلدنا. نأمل أن توقف المحاكم هذا الاحتيال!».

من جهتها، قالت سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترمب إنها تشعر بالأسى تجاه الذين يعانون من تفشي فيروس كورونا، وذلك أثناء حديثها عن المظاهرات ضد العنصرية في أنحاء البلاد في خطابها أمام المؤتمر الوطني للحزب.

وأضافت في حديثها من البيت الأبيض «دونالد لن يشعر بالراحة حتى يبذل كل ما يستطيع من أجل رعاية جميع من تضرروا من هذا الوباء المروع» موجهة حديثها للمتضررين «أنتم لست بمفردكم».

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واعترفت ميلانيا بالحقيقة المؤلمة لبعض نواحي تاريخ البلاد، ولكن قالت إنه يجب التركيز على المستقبل.

وقالت» أطالب المواطنين بالاتحاد معا بطريقة متحضرة، لكي نعمل ونرتقي لنكون مثالا لنموذجنا الأمريكي».

وأشارت ميلانيا إلى أصولها في سلوفينيا وهجرتها إلى أمريكا. وقالت إنها سوف تكون فخورة للتصويت لصالح دونالد ترمب في 3 نوفمبر المقبل.

وأوضحت «هو ليس سياسيا تقليديا، هو لا يتحدث فقط.

هو يطالب بالقيام بأفعال ويحقق نتائج» كما وصفت ترمب بالزوج والأب المحب. كما كررت انتقادها لوسائل الإعلام بسبب العناوين» الخاطئة» بشأن الرئيس.