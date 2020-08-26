شكرا لقرائتكم خبر تقرير سري: قطر لجأت لإسرائيل لحماية المونديال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف موقع «إنتلجنس أونلاين» عن نزاع قانوني بين قطر وإسرائيل حول عقد توفير خدمات الأمن لمونديال 2020 الذي تستضيفه الدوحة.

وقال إن النزاع القانوني احتدم بين شركة «سديما غروب» للأمن الخاص في إسرائيل من جهة، واثنين من المستشارين السابقين لدى الشركة، والخبيران هما الجنرال المتقاعد يواف مورديخاي، وضابط جهاز الموساد السابق شاي بيتنر، والمسؤولين في قطر المشرفين على تنظيم المونديال.

ولفتت إلى أنه جرى الإبقاء على القضية بعيدا عن الأضواء حتى الآن من أجل إفساح المجال أمام وساطة خاصة من أجل التسوية، والسبب هو أن الطرفين لا يريدان كشف علاقاتهما مع قطر في العلن.

وبدأت المشكلة حينما قرر مديرا الشركة، درور مور، الضابط المتوسط السابق في جهاز «الشاباك»، ومدير الموارد البشرية في الوكالة نفسها، داني فاسلي، الاستعانة بخبرات كل من موردخاي وبايتنر نظرا لدرايتهما الجيدة بمنطقة الشرق الأوسط.

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وتمت الاستعانة بهذين الخبيرين من أجل الحصول على عقد الدوحة المغري الذي تصل قيمته إلى عشرات الملايين من الدولارات.

ولجأت الدوحة إلى إسرائيل من أجل تأمين الحماية والأمن السيبراني للخدمات التي ستقدمها منشآت كأس العالم في قطر، لكن وزارة الدفاع الإسرائيلية أبدت تخوفا بشأن تقديم برامج حساسة إلى قطر، نظرا للعلاقة التي تقيمها الدوحة مع كل من حركة حماس وتركيا.

وبسبب هذا القلق الذي عبرت عنه وزارة الدفاع الإسرائيلية تمت مراجعة العقد ولم يعد يشمل كل ما تم الاتفاق عليه، أي تم تحجيمه كثيرا، بخلاف ما كانت تطمح إليه الشركة الأمنية، وهنا بدأت الأزمة بين الشركة الأمنية الخاصة وبين الخبيرين.