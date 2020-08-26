مركز الملك سلمان للإغاثة يتحرك لمواجهة حمى الضنك بعدن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع التمور والمساعدات الإغاثية في محافظات اليمن، دشن أمس حملة الرش الضبابي لمكافحة حمى الضنك بمديرية البريقة في محافظة عدن بالتعاون مع مؤسسة العون، والتي تستمر 5 أشهر يستفيد منها حوالي 861,719 فردا. وثمن مدير مكتب وزارة الصحة العامة بمديرية البريقة فهد العلوي جهود المركز واستجابته السريعة في النزول للمواقع المستهدفة عقب ظهور حالات مصابة بحمى الضنك في منطقة رأس عمران بالمديرية. ووزع المركز أمس 4,500 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة من محافظة الجوف إلى محافظة مأرب، استفادت منها 4,500 أسرة، كما وزع 1,494 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، استفادت منها 1,494 أسرة، وكذلك 920 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية الشعيب بمحافظة الضالع، استفادت منها 920 أسرة.

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