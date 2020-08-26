ولي عهد البحرين وبومبيو يبحثان الشر الإيراني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة أمس مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كيفية مواجهة الشر الإيراني الذي يتنامى في المنطقة. وكتب بومبيو على موقع تويتر»بحثنا أهمية بناء سلام واستقرار إقليميين، بما في ذلك أهمية وحدة الخليج ومواجهة النفوذ الإيراني الشرير في المنطقة».

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