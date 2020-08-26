القوات الصومالية تصفي 19 من حركة الشباب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل 19 عنصرا من حركة الشباب المسلحة في عملية عسكرية شنتها القوات الخاصة الصومالية في منطقة دار السلام التابعة لمدينة أوديجلي بمحافظة شبلي السفلى جنوب الصومال. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية، عن قائد كتيبة في الجيش الصومالي العقيد إسماعيل عبدالمالك مالن قوله، إن القوات الخاصة نجحت في تصفية اثنين من القيادات البارزة وسبعة عناصر من الحركة عندما استهدفت تجمعا لهم في منطقة دار السلام.

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