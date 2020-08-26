51 قتيلا ضحايا فيضانات أفغانستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصلت حصيلة الوفيات جراء الفيضانات في أفغانستان ارتفاعها أمس، حيث قال مسؤول إنه تم نقل 51 جثة، على الأقل، إلى مستشفى بإقليم باروان. كما أصيب نحو 90 شخصا جراء الفيضانات العارمة في مدينة شاريكار، عاصمة الإقليم، الذي يقع شمالي البلاد، بحسب ما ذكره رئيس دائرة الصحة بالإقليم فتح الله وراساتا.

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