شكرا لقرائتكم خبر عبدالملك: التصعيد الحوثي يعكس أجندة طهران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، أن التصعيد العسكري للميليشيات الحوثية الانقلابية، والذي يتزامن مع عدم وجود أي تحركات أممية أو دولية للسلام، يعطي مؤشرا واضحا على رفضها الصريح لجهود السلام، والمضي قدما في تنفيذ أجندة داعميها لتخفيف الضغط والعزلة الدولية التي يواجهها النظام الإيراني.

جاء ذلك خلال اتصال رئيس الوزراء مع وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، ومحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، واطلاعه على سير العمليات العسكرية والوضع الميداني في جبهات القتال، خاصة في نهم والجوف والبيضاء وصرواح، وأشاد بما يسطره أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل بإسناد من تحالف دعم الشرعية من بطولات في مقارعة ميليشيات الحوثي الانقلابية ومشروعها العنصري الكهنوتي حتى تحقيق النصر الكامل واستعادة الدولة.

وشدد الدكتور معين عبدالملك على الالتفاف الشعبي والقبلي المشرف حول الجيش الوطني في مختلف الجبهات لتحقيق الانتصار في هذه المعركة المصيرية والوجودية لليمن وشعبها ضد وكلاء إيران في اليمن من ميليشيات الحوثي الانقلابية، منوها بالدعم والإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، التي تخوض مع الشرعية معركة العروبة والمصير الواحد ضد مشروع إيران التخريبي الهادف لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

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وفي سياق آخر توفي مختطف جديد، تحت التعذيب في سجون ميليشيات الحوثي، بمحافظة ذمار، وسط اليمن، وقالت مصادر محلية إن الجندي «أحمد محمد السهاقي» أحد أفراد القوات الحكومية توفي خلال اليومين الماضيين نتيجة التعذيب الشديد بكل أشكاله في سجون الحوثيين بمحافظة ذمار.

ولفتت المصادر أن السهاقي اختطف قبل نحو أسبوع بعد اقتحام مسلحي الميليشيات الحوثية منزله في مديرية ضوران آنس، بعد أيام من عودته من محافظة مأرب.

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