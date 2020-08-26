عبدالملك: التصعيد الحوثي يعكس أجندة طهران

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جاء ذلك خلال اتصال رئيس الوزراء مع وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، ومحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، واطلاعه على سير العمليات العسكرية والوضع الميداني في جبهات القتال، خاصة في نهم والجوف والبيضاء وصرواح، وأشاد بما يسطره أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل بإسناد من تحالف دعم الشرعية من بطولات في مقارعة ميليشيات الحوثي الانقلابية ومشروعها العنصري الكهنوتي حتى تحقيق النصر الكامل واستعادة الدولة.
وشدد الدكتور معين عبدالملك على الالتفاف الشعبي والقبلي المشرف حول الجيش الوطني في مختلف الجبهات لتحقيق الانتصار في هذه المعركة المصيرية والوجودية لليمن وشعبها ضد وكلاء إيران في اليمن من ميليشيات الحوثي الانقلابية، منوها بالدعم والإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، التي تخوض مع الشرعية معركة العروبة والمصير الواحد ضد مشروع إيران التخريبي الهادف لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.
وفي سياق آخر توفي مختطف جديد، تحت التعذيب في سجون ميليشيات الحوثي، بمحافظة ذمار، وسط اليمن، وقالت مصادر محلية إن الجندي «أحمد محمد السهاقي» أحد أفراد القوات الحكومية توفي خلال اليومين الماضيين نتيجة التعذيب الشديد بكل أشكاله في سجون الحوثيين بمحافظة ذمار.
ولفتت المصادر أن السهاقي اختطف قبل نحو أسبوع بعد اقتحام مسلحي الميليشيات الحوثية منزله في مديرية ضوران آنس، بعد أيام من عودته من محافظة مأرب.
مشاهدات يمنية
- العثور على جثث عائلة غرقت سيارتها بسبب السيول في إب وسط اليمن.
- وفاة أكثر من 200 يمني منذ بدء موسم الأمطار والسيول نهاية يوليو الماضي.
- ميليشيات الحوثي تفرض رسوما جديدة على التجار بمناطق سيطرتها.
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