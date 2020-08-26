شكرا لقرائتكم خبر الدفاع التركية تعترف بمقتل أحد عناصرها في ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نعت وزارة الدفاع التركية أمس الأول جنديا تركيا لقي حتفه في ليبيا.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن وزير الدفاع خلوصي أكار أصدر برقية عزاء في وفاة الرقيب بلال يلمز الذي يعمل ضمن قوات الدفاع الجوي.

وقال أكار في برقيته «لقد مرض زميلنا أثناء عمله في طرابلس ونقل على الفور إلى المستشفى لكن لم تفلح جهود إنقاذه رغم كل التدخلات»، وأضاف «تعازينا وتمنياتنا بالصبر لأمتنا».

في المقابل، لقي عراقيان مصرعهما الليلة الماضية، جراء قصف طائرة تركية مسيرة سيارة مدنية شمال غرب العراق.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيانها الصحفي أن طائرة تركية مسيرة قامت بخرق الأجواء العراقية واستهدفت سيارة مدنية بقرية «بهرافا» التابعة لمجمع «خانصور» بقضاء سنجار، مما أدى إلى مصرع مواطنين عراقيين.