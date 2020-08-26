شكرا لقرائتكم ترمب: إذا فاز بايدن بالانتخابات فإن أسواق المال ستنهار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه في حال فوز منافسه جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية، فإن أسواق المال ستنهار.

ونشر ترمب تغريدة قال فيها، إن وسائل الإعلام الحكومية الصينية وقادة الصين يريدون أن يفوز بايدن بالانتخابات.

ووجه الرئيس الأميركي تغريدته إلى الناخبين الأميركيين، بالتأكيد على أن "فوز بايدن إن حدث وهو لن يحدث، فإن الصين ستمتلك بلدنا، وستنهار أسواق الأسهم التي تحدد الأرقام القياسية لدينا".

وقبل يومين، رفض المرشح بايدن (77 عامًا) تشكيك ترمب (74 عاماً) في قدرته العقلية، معتبراً في مقابلة تلفزيونية أنه "سؤال مشروع" أن نسأل عن القدرة العقلية لأي مرشح يزيد عمره عن 70 عامًا.

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يذكر أنه إذا تم انتخاب بايدن، فسيكون أكبر رئيس للولايات المتحدة. ويعتبر ترمب البالغ من العمر 74 عامًا أكبر رئيس يتولى المنصب حتى الآن.

واشتدت حمى الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، في ظل جائحة تجتاح العالم، وتشكل تهديدا اقتصاديا للولايات المتحدة.

وقال المرشح الديمقراطي في الليلة الختامية للمؤتمر الوطني لحزبه، إنه "بشرف وتواضع كبيرين أقبل هذا الترشيح لمنصب رئيس الولايات المتحدة الأميركية". وأضاف "لا يخطئنّ أحد، باتّحادنا يمكننا تجاوز هذه المرحلة القاتمة في أميركا وسنفعل ذلك".

وهاجم بايدن ترمب، قائلاً: "لقد فشل رئيسنا الحالي في أداء واجبه الأساسي تجاه الأمة، وفي حمايتنا. لقد فشل في حماية الأميركيين، وهذا أمر لا يغتفر".