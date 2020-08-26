ضبط مالك شركة للمقاولات بتهمة توظيف الأموال في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

ضبطت الأجهزة الأمنية ببني سويف، اليوم الأربعاء، صاحب ومدير شركة مقاولات، لقيامه بجمع عشرات الملايين من بعض المواطنين، بدعوى الاستثمار العقاري.

تلقى اللواء محمد مراد، مدير أمن بني سويف، 29 بلاغًا من المواطنين ضد "ع.أ.م" صاحب شركة للمقاولات، بجمع عشرات الملايين منهم، وتحقيق أرباح منها، من خلال الاستثمار العقاري.

وتبين من التحريات الأولية التي قادها العقيد هشام مكي، رئيس مباحث الأموال العامة ببنى سويف، صحة ما جاء في البلاغات، وأن المتهم جمع مبالغ طائلة من المجني عليهم بغرض توظيفها واستثمارها لهم في مجال المشروعات السكنية بعدد من المناطق بمدينة بني سويف، مقابل أرباح شهرية أوهمهم بها، ولم يفي بوعده بإعطائهم الأرباح المتفق عليها أو رد المبالغ المستولى عليها.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.