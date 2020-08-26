ألمانيا: تسجيل أكثر من 11 مليون اختبار للكشف عن كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين (د ب أ)

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات اليوم الأربعاء أن عدد اختبارات كورونا التي تم تسجيلها حتى يوم الأحد الماضي، تجاوز 11 مليون اختبار.

وذكر المعهد في تقريره اليومي عن الوضع أن نتائج الاختبارات جاءت إيجابية بالنسبة لأكثر من 274 ألف شخص.

وحسب المعهد، فقد ارتفع عدد الاختبارات الأسبوعية المسجلة بقوة مع مرور الوقت، فيما تراجعت بصورة واضحة نسبة النتائج الإيجابية بعد بلوغها الذروة في الأسبوع التقويمي الرابع عشر الذي امتد حتى أوائل نيسان/أبريل الماضي.

ولقد وصل عدد النتائج الإيجابية في ذلك الأسبوع إلى 36 ألف و885 حالة من إجمالي 408 ألف و348 اختبار مسجل، ما يعادل 03ر90% من هذه الاختبارات.

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في المقابل، وصل عدد النتائج الإيجابية في الأسبوع التقويمي (34) إلى 8655 حالة من إجمالي 987 ألف و423 اختبار مسجل، اي بنسبة 88ر0%.

وأكد المعهد أن عدد الاختبارات لا يكافئ عدد مَنْ خضعوا للاختبارات، إذ يمكن أن تحتوي البيانات على اختبارات متعددة لأشخاص.

كان المعهد اشار في " النشرة الوبائية" الأسبوع الماضي إلى أن عدد الاختبارات المرتفع بشكل هائل في ألمانيا يمكن أن يتسبب في مشاكل في القدرة على إجراء الاختبارات وتراكم الأعمال في هذه المراكز، وحذر من أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى حدوث تأخيرات في الكشف عن عدوى كورونا حتى مع البدء في تدابير الحماية عن طريق مكاتب الصحة.

وكتب المعهد اليوم:" أبلغ 70 معملا في الأسبوع الـ34 عن التأخر في إعداد نتائج 27 ألف و828 عينة" " كما أبلغ 50 معملا عن مواجهة مشاكل في توريد المواد الكيميائية اللازمة للاختبار".