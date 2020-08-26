فوز كاتبة هولندية بجائزة البوكر الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن (د ب أ)
فازت الكاتبة الهولندية ماريكه لوكاس رينيفيلد بجائزة البوكر الدولية لعام 2020 للأدب المترجم عن روايتها "ذا ديسكومفورت أوف إيفينينج".
وتقاسمت رينيفيلد ومترجمتها ميشيل هاتشيسون الجائزة عن روايتها الأولى التي تدور أحداثها حول فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات تترعرع في مزرعة ألبان هولندية مع عائلتها المتدينة.
وأشاد تيد هودجكينسون، رئيس لجنة التحكيم للعام الجاري، بـالرواية التي وصفها بـ" المذهلة".
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