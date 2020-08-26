لحماية وادي مريوط .. محافظ الإسكندرية يُشكل لجنة لمواجهة ارتفاع منسوب المياه

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قرارًا بتشكيل لجنة من كافة الجهات المعنية، لوضع حلول عاجلة لمشكلة ارتفاع منسوب المياه بوادي مريوط، قبل موسم الشتاء.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ، اليوم الأربعاء، لدراسة المشكلة بحضور كل من الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري السابق، واللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

Advertisements

وشدد "الشريف" خلال الاجتماع، على ضرورة وضع دراسة كاملة وشاملة حول الوضع بوادي مريوط، بما يضمن الحفاظ على منسوب المياه لحماية المناطق المحيطة من أي احتمالية للغرق.

ووجه المحافظ بالبدء الفوري في الحلول العاجلة لمشكلة ارتفاع منسوب المياه بالوادي، مؤكدًا على تحديد مسئوليات وأدوار كل جهة على حدة، والتنسيق بين الوزارات المعنية.

حضر الاجتماع مسئولي الصرف الصحي والري بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، وهيئة الثروة السمكية، وهيئة الطرق، وجميع الجهات المعنية.