"أفريكوم": مقتل 6 عناصر من حركة الشباب بضربة جوية في الصومال

محمد اسماعيل - القاهرة - الصومال - (أ ش أ)
أعلنت قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم"، مقتل 6 عناصر من حركة الشباب المتطرفة في الصومال في ضربة جوية بجنوب البلاد.
وأوضحت القيادة، في بيان نقلته قناة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن الهجمة الجوية نفذت يوم الاثنين بمنطقة "شابيلي السفلى" بعدما هاجم مسلحو الجماعة القوات الصومالية بالمنطقة مع وجود قوات أمريكية بالقرب منها ما أسفر عن إصابة ثلاثة من مسلحي الحركة.
وأضافت أنه لم يصب أو يقتل أي من أفراد القوات الأمريكية خلال الهجوم، نافية مزاعم الحركة.
من جهتها.. أوضحت الحكومة الصومالية أن القوات الأمريكية كانت موجودة بالموقع لتوفير الدعم والمشورة للقوات الصومالية.
يُذكر أن حركة الشباب، تظل الجماعة المتطرفة الأكثر نشاطًا في إفريقيا وقد زادت الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب من عدد الضربات الجوية ضدها، وتصفها قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا بأنها تعد خطرًا على إفريقيا والولايات المتحدة.
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